Штаб Зеленского предложил провести дебаты по телемосту

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В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предлагают провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко по телемосту в прямом эфире. Об этом сообщил глава команды Иван Баканов.
Штаб Зеленского предложил провести дебаты по телемосту
  • © Str/ZUMAPRESS.com
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«Мы идём на встречу. И если действительно все хотят с нами подебатировать, чтобы ни у кого не создалось впечатления, что мы избегаем таких дебатов, мы предлагаем провести телемост», — сказал он в эфире телеканала «Прямой».

По словам Баканова, если Порошенко будет в студии «UA: Общественный», а Зеленский на стадионе «Олимпийский», то «можно совместить картинки и подебатировать друг с другом в прямом эфире».

Ранее Порошенко и Зеленский подали заявки на проведение дебатов на стадионе в Киеве. 

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