Порошенко и Зеленский подали заявки на проведение дебатов на стадионе

Стадион «Олимпийский» в Киеве получил заявки на проведение дебатов кандидатов в президенты Украины.

«В ГП НСК «Олимпийский» поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост президента Украины относительно проведения дебатов», — говорится на сайте стадиона.

Отмечается, что Пётр Порошенко подал заявки на 14 и 19 апреля, Владимир Зеленский — на 19 апреля.

Ранее председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания отметил, что официальные дебаты могут проходить только в студии телеканала «UA: Общественный».