Порошенко и Зеленский подали заявки на проведение дебатов на стадионе

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Стадион «Олимпийский» в Киеве получил заявки на проведение дебатов кандидатов в президенты Украины.
Порошенко и Зеленский подали заявки на проведение дебатов на стадионе
  • © Reuters / AFP

«В ГП НСК «Олимпийский» поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост президента Украины относительно проведения дебатов», — говорится на сайте стадиона.

Отмечается, что Пётр Порошенко подал заявки на 14 и 19 апреля, Владимир Зеленский — на 19 апреля.

Ранее председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания отметил, что официальные дебаты могут проходить только в студии телеканала «UA: Общественный».

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