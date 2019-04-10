Порошенко и Зеленский подали заявки на проведение дебатов на стадионе
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«В ГП НСК «Олимпийский» поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост президента Украины относительно проведения дебатов», — говорится на сайте стадиона.
Отмечается, что Пётр Порошенко подал заявки на 14 и 19 апреля, Владимир Зеленский — на 19 апреля.
Ранее председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания отметил, что официальные дебаты могут проходить только в студии телеканала «UA: Общественный».