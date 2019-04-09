ЦИК и НОТУ заявили, что официальные дебаты должны проходить в студии

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания отметил, что официальные дебаты могут проходить только в студии телеканала «UA: Общественный», информирует Интерфакс-Украина.

«Общественный вещатель готов к проведению таких дебатов, и я рад, что ЦИК заняла чёткую позицию о том, как и где должны проводиться дебаты. Официальные дебаты назначены на 19 февраля, 20:00. А после этого — в любое время и в любой форме», — заявил Аласания.

В свою очередь, глава Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук подчеркнула, что «всё остальное, что кандидаты могут согласовать между собой, например в формате ток-шоу или в каком-то другом, и назвать это дебатами или как захотят, финансируется за счёт избирательных фондов кандидатов и должно проводиться на принципах равенства сторон».

Ранее сообщалось, что штаб кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского предложил провести дебаты в «Олимпийском» 19 апреля.

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что придёт на стадион 14 апреля, а 19-го готов к дебатам в телестудии.