ЦИК и НОТУ заявили, что официальные дебаты должны проходить в студии

Короткая ссылка
Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания отметил, что официальные дебаты могут проходить только в студии телеканала «UA: Общественный», информирует Интерфакс-Украина.
ЦИК и НОТУ заявили, что официальные дебаты должны проходить в студии
  • РИА Новости

«Общественный вещатель готов к проведению таких дебатов, и я рад, что ЦИК заняла чёткую позицию о том, как и где должны проводиться дебаты. Официальные дебаты назначены на 19 февраля, 20:00. А после этого — в любое время и в любой форме», — заявил Аласания.

В свою очередь, глава Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук подчеркнула, что «всё остальное, что кандидаты могут согласовать между собой, например в формате ток-шоу или в каком-то другом, и назвать это дебатами или как захотят, финансируется за счёт избирательных фондов кандидатов и должно проводиться на принципах равенства сторон».

Ранее сообщалось, что штаб кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского предложил провести дебаты в «Олимпийском» 19 апреля.

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что придёт на стадион 14 апреля, а 19-го готов к дебатам в телестудии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить