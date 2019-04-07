Порошенко заявил, что ждёт Зеленского на дебатах 14 апреля

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что 14 апреля ожидает кандидата на пост главы государства шоумена Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве для участия в дебатах перед вторым туром выборов.
Порошенко заявил, что ждёт Зеленского на дебатах 14 апреля
  • Reuters

«14 апреля, в следующее воскресенье я на республиканском стадионе (НСК «Олимпийский». — RT), именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов» — цитирует Порошенко телеканал «112 Украина».

Ранее стало известно, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отказалась вести дебаты между Зеленским и Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Депутат Госдумы России Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую кампанию на Украине.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

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