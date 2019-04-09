Полиция Киева начала подготовку стадиона к возможным дебатам

Министерство внутренних дел Украины начало подготовку к обеспечению безопасности стадиона «Олимпийский», где, возможно, состоятся предвыборные дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом сообщила замглавы пресс-службы Нацполиции Ольга Атаманова.

«Полиция готовится к обеспечению общественного порядка и безопасности на «Олимпийском», — написала она в Facebook.

По её словам, глава Нацполиции Сергей Князев, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и председатель ГСЧС Николай Чечёткин провели координационное совещание на объекте.

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.

Штаб Зеленского предложил провести дебаты в «Олимпийском» 19 апреля. Порошенко заявил, что придёт на стадион 14 апреля, а 19-го готов к дебатам в телестудии.