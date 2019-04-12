Украинский телеканал подаёт в суд на Порошенко за срыв эфира

Короткая ссылка
Руководство украинского телеканала «1+1» намерено подать в суд на президента Петра Порошенко после того, как он неожиданно появился в эфире и устроил перепалку с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
Украинский телеканал подаёт в суд на Порошенко за срыв эфира
  • Reuters

По словам генерального директора группы 1+1 Media Александра Ткаченко, программа «Право на власть» всю избирательную кампанию приглашала Порошенко в эфир, однако в ответ получало «молчок».

«И тут без мигалок и охраны во двор студии имени Довженко подъезжают две машины, и выходит сам президент, причём не совсем понятно, в каком он тут статусе — кандидата или президента. Но, как понимаете, при его виде и сотрудников Управления государственной охраны все в шоке. Он говорит: «Пришёл на дебаты», — написал Ткаченко в Facebook.

По его мнению, Порошенко точно знал, что его соперник в президентской гонке в этот момент находится во Франции, где запланирована его встреча с президентом Эммануэлем Макроном. 

«Не иначе как на иск в суд от нас вы не заработали. Ждите — в понедельник. В том числе и за прошлые обвинения в адрес 1+1», — заявил гендиректор.

Ранее сообщалось, что Порошенко, находясь в студии «1 + 1», пригласил Зеленского приехать на дебаты в течение 40 минут. 

Тот, в свою очередь, вышел на связь по телефону и указал, что Порошенко знает, что он находится в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить