Украинский телеканал подаёт в суд на Порошенко за срыв эфира

Руководство украинского телеканала «1+1» намерено подать в суд на президента Петра Порошенко после того, как он неожиданно появился в эфире и устроил перепалку с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.

По словам генерального директора группы 1+1 Media Александра Ткаченко, программа «Право на власть» всю избирательную кампанию приглашала Порошенко в эфир, однако в ответ получало «молчок».

«И тут без мигалок и охраны во двор студии имени Довженко подъезжают две машины, и выходит сам президент, причём не совсем понятно, в каком он тут статусе — кандидата или президента. Но, как понимаете, при его виде и сотрудников Управления государственной охраны все в шоке. Он говорит: «Пришёл на дебаты», — написал Ткаченко в Facebook.

По его мнению, Порошенко точно знал, что его соперник в президентской гонке в этот момент находится во Франции, где запланирована его встреча с президентом Эммануэлем Макроном.

«Не иначе как на иск в суд от нас вы не заработали. Ждите — в понедельник. В том числе и за прошлые обвинения в адрес 1+1», — заявил гендиректор.

Ранее сообщалось, что Порошенко, находясь в студии «1 + 1», пригласил Зеленского приехать на дебаты в течение 40 минут.

Тот, в свою очередь, вышел на связь по телефону и указал, что Порошенко знает, что он находится в Париже.