Зеленский ответил на предложение приехать на дебаты в течение 40 минут

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на предложение главы государства Петра Порошенко приехать в студию телеканала «в течение 40 минут» для проведения дебатов.

Зеленский вышел на связь во время эфира телеканала «1 + 1» по телефону, указав, что Порошенко знает, что он находится в Париже.

«Потому что его прекрасные автомобили Службы безопасности Украины меня туда сопровождали — в аэропорт. Эта информация вам известна. У меня встреча завтра в три часа дня с президентом Франции. Поэтому господин Порошенко знает, что меня нет в Киеве, и очень странно, что уважаемый кандидат в президенты Пётр Алексеевич меня приглашает в студию», — сказал он.

Он также прокомментировал ситуацию с дебатами на стадионе.

«Что касается дебатов — мы договорились, и я предложил 19-го числа в НСК «Олимпийский». Я пригласил господина Порошенко на дебаты. Он сказал «стадион так стадион» и принял эти условия… Поэтому я приглашаю на дебаты, которые подтвердил Пётр Порошенко, 19-го числа в «Олимпийском», — добавил он.

Ранее Порошенко, находясь в студии телеканала, пригласил Зеленского на дебаты. Как отметил президент, «вечер, город свободный, доехать можно в течение 40 минут».

Позднее ведущая программы сообщила, что Зеленский находится на пути во Францию и не может прибыть в студию.