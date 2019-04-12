Тимошенко оценила словесную перепалку Зеленского и Порошенко

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко прокомментировала словесную перепалку кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского в эфире украинского телеканала «1+1».
Тимошенко оценила словесную перепалку Зеленского и Порошенко
  • Reuters

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Ночной эфир на «1+1». Меня трудно заподозрить в симпатиях к кому-либо из двух кандидатов, но это именно тот случай, когда я должна высказаться... Я увидела разрушение статуса должности президента. Я увидела унижение украинского государства. Я думаю, так же как и я, миллионы украинцев это видеть не хотели», — написала она.

По её мнению, выборы в стране пройдут, а людям ещё придётся вместе жить в одной стране. 

«Останемся людьми. Это самое малое, что мы можем сделать для Украины», — заключила она.

Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН оценил спор Порошенко и Зеленского в прямом эфире «1+1».

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