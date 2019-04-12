Бойко обвинил Порошенко и Зеленского в уничтожении имиджа страны

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Один из основателей украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что кандидаты в президенты Украины Пётр Порошенко и Владимир Зеленский уничтожают имидж страны.
Бойко обвинил Порошенко и Зеленского в уничтожении имиджа страны
  • Reuters

Об этом сообщает «112 Украина».

Таким образом он прокомментировал словесную перепалку Порошенко и Зеленского в эфире украинского телеканала «1+1».

«Я считаю, что такие действия просто уничтожают имидж нашей страны. Когда весь мир видит, как два кандидата в президенты обмениваются грязными технологиями, то это очень плохо для имиджа страны», — сказал он.

По его словам, необходимо понимать, что всё происходящее в настоящий момент на Украине в рамках предвыборной гонки видит весь мир.

«По этим действиям судят Украину, вот это плохо. Они унижают себя и унижают страну», — добавил Бойко.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала «шоу», которое, по её словам, устроили Зеленский и Порошенко. 

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.

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