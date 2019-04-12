Бойко обвинил Порошенко и Зеленского в уничтожении имиджа страны
- Reuters
Об этом сообщает «112 Украина».
Таким образом он прокомментировал словесную перепалку Порошенко и Зеленского в эфире украинского телеканала «1+1».
«Я считаю, что такие действия просто уничтожают имидж нашей страны. Когда весь мир видит, как два кандидата в президенты обмениваются грязными технологиями, то это очень плохо для имиджа страны», — сказал он.
По его словам, необходимо понимать, что всё происходящее в настоящий момент на Украине в рамках предвыборной гонки видит весь мир.
«По этим действиям судят Украину, вот это плохо. Они унижают себя и унижают страну», — добавил Бойко.
Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала «шоу», которое, по её словам, устроили Зеленский и Порошенко.
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