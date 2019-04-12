Охранять дебаты Зеленского и Порошенко будет «беспрецедентное число» полицейских

Директор департамента коммуникации МВД Украины Артём Шевченко заявил, что к охране дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» планируется привлечь «беспрецедентное число сотрудников правоохранительных органов».

Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.

«Если действительно дебаты будут на стадионе... Будут очень жёсткие, глубокие фильтрационные мероприятия во время захода на стадион, и не удивляйтесь большому количеству правоохранителей, которые, возможно, будут и в большем количестве, чем это было во время Лиги чемпионов», — сказал он.

По его словам, у украинской полиции богатый опыт работы на этом объекте, но поскольку подобное мероприятие будет проводиться впервые, МВД привлечёт к его охране «беспрецедентное число сотрудников правоохранительных органов».

Шевченко добавил, что МВД призывает граждан не брать с собой на стадион оружие, даже если оно легальное и не запрещено законом.

Ранее сообщалось, что МВД Украины начало подготовку к обеспечению безопасности стадиона «Олимпийский», где, возможно, состоятся предвыборные дебаты Порошенко и Зеленского.