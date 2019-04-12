Охранять дебаты Зеленского и Порошенко будет «беспрецедентное число» полицейских
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Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.
«Если действительно дебаты будут на стадионе... Будут очень жёсткие, глубокие фильтрационные мероприятия во время захода на стадион, и не удивляйтесь большому количеству правоохранителей, которые, возможно, будут и в большем количестве, чем это было во время Лиги чемпионов», — сказал он.
По его словам, у украинской полиции богатый опыт работы на этом объекте, но поскольку подобное мероприятие будет проводиться впервые, МВД привлечёт к его охране «беспрецедентное число сотрудников правоохранительных органов».
Шевченко добавил, что МВД призывает граждан не брать с собой на стадион оружие, даже если оно легальное и не запрещено законом.
Ранее сообщалось, что МВД Украины начало подготовку к обеспечению безопасности стадиона «Олимпийский», где, возможно, состоятся предвыборные дебаты Порошенко и Зеленского.