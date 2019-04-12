Охранять дебаты Зеленского и Порошенко будет «беспрецедентное число» полицейских

Короткая ссылка
Директор департамента коммуникации МВД Украины Артём Шевченко заявил, что к охране дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» планируется привлечь «беспрецедентное число сотрудников правоохранительных органов».
Охранять дебаты Зеленского и Порошенко будет «беспрецедентное число» полицейских
  • © Reuters / AFP

Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.

«Если действительно дебаты будут на стадионе... Будут очень жёсткие, глубокие фильтрационные мероприятия во время захода на стадион, и не удивляйтесь большому количеству правоохранителей, которые, возможно, будут и в большем количестве, чем это было во время Лиги чемпионов», — сказал он.

По его словам, у украинской полиции богатый опыт работы на этом объекте, но поскольку подобное мероприятие будет проводиться впервые, МВД привлечёт к его охране «беспрецедентное число сотрудников правоохранительных органов».

Шевченко добавил, что МВД призывает граждан не брать с собой на стадион оружие, даже если оно легальное и не запрещено законом. 

Ранее сообщалось, что МВД Украины начало подготовку к обеспечению безопасности стадиона «Олимпийский», где, возможно, состоятся предвыборные дебаты Порошенко и Зеленского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить