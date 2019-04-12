Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты

Президент Украины Пётр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского «не прятаться» и прийти на предвыборные дебаты.

По его словам, дебаты должны пройти на Общественном телевидении 19 апреля в 20:00 и 14 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

«Я опять хочу повторить приглашение господину Зеленскому на республиканский стадион: стадион так стадион, не прячьтесь, не бойтесь, приходите», — цитирует президента его пресс-служба.

Ранее Зеленский предложил Порошенко провести дебаты в преддверии второго тура выборов главы государства на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Впоследствии Порошенко ответил на призыв Зеленского согласием.

11 апреля стало известно, что предвыборные штабы кандидатов не достигли компромисса относительно даты проведения мероприятия.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.