Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты
- Reuters
По его словам, дебаты должны пройти на Общественном телевидении 19 апреля в 20:00 и 14 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
«Я опять хочу повторить приглашение господину Зеленскому на республиканский стадион: стадион так стадион, не прячьтесь, не бойтесь, приходите», — цитирует президента его пресс-служба.
Ранее Зеленский предложил Порошенко провести дебаты в преддверии второго тура выборов главы государства на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Впоследствии Порошенко ответил на призыв Зеленского согласием.
11 апреля стало известно, что предвыборные штабы кандидатов не достигли компромисса относительно даты проведения мероприятия.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.