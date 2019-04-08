Порошенко готов к дебатам с Зеленским 14 и 19 апреля

Глава парламентской фракции партии «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил, что украинский лидер ждёт кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля.

«Мы надеемся уже в ближайшее время получить ответы на все ключевые вопросы, которые интересуют украинское общество, на дебатах между кандидатами на должность президента», — цитирует Интерфакс-Украина Герасимова.

Он добавил, что «Пётр Порошенко ждёт Зеленского на дебаты по сути... и 14, и 19 апреля».

Ранее Порошенко заявил, что ожидает Зеленского на стадионе «Олимпийский» для участия в дебатах 14 апреля.

Позднее стало известно, что Зеленский настаивает на проведении дебатов с действующим украинским лидером Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

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