Порошенко готов к дебатам с Зеленским 14 и 19 апреля
- РИА Новости
«Мы надеемся уже в ближайшее время получить ответы на все ключевые вопросы, которые интересуют украинское общество, на дебатах между кандидатами на должность президента», — цитирует Интерфакс-Украина Герасимова.
Он добавил, что «Пётр Порошенко ждёт Зеленского на дебаты по сути... и 14, и 19 апреля».
Ранее Порошенко заявил, что ожидает Зеленского на стадионе «Олимпийский» для участия в дебатах 14 апреля.
Позднее стало известно, что Зеленский настаивает на проведении дебатов с действующим украинским лидером Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
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