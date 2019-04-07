Экс-кандидат в президенты Украины призвал голосовать против Порошенко

Депутат Верховной рады Украины, экс-кандидат в президенты страны Евгений Мураев призвал голосовать во втором туре выборов против действующего главы страны Петра Порошенко.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«За кого голосовать во втором туре? В первую очередь — против Порошенко. Ещё пять лет его безумной, кровавой, жадной до любых денег власти страна просто не переживёт. И многие из нас тоже», — написал он.

Вместе с этим он отметил, что это не означает необходимости голосовать за соперника Порошенко по президентской гонке Владимира Зеленского, так как, в частности, у него самого эта кандидатура вызывает ряд вопросов и сомнений.

«Если вам лично нравится Зеленский — голосуйте за него. Если не нравится, как мне, — можно заполнить бюллетень так, чтобы он считался недействительным. Это тоже проявление гражданской позиции. И в таком случае он точно не будет заполнен вместо вас теми же руками, которые вытащили во второй тур худшего и самого ненавидимого президента в истории Украины», — заключил он.

Ранее глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с Зеленским заявил, что он не готов к работе в должности главы государства.