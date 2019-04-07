Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентству

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Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.
Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентству
  • © Reuters

«Готов ли он к должности президента? Нет, не готов, но ответственность осознаёт, готов прилагать усилия и декларирует намерение опираться на профессионалов», — написал Гриценко в Facebook.

Он добавил, что Зеленский не станет терпеть коррупцию и мародёрство на посту президента, а также не будет отказываться от курса на вступление в НАТО и ЕС и «унижать украинский язык».

Также экс-министр отметил, что у Зеленского нет обязательств перед бизнесменом Игорем Коломойским.

По словам Гриценко, он готов проголосовать за Зеленского, если тот публично представит свою команду и кандидаты на ключевые посты будут убедительными.

Гриценко занял пятое место в первом туре президентских выборов на Украине 2019 года с результатом 6,91%.

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