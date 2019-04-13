На Украине призвали штабы Порошенко и Зеленского избегать провокаций

Заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что ведомство призывает сторонников кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского отказаться от провокаций.

Об этом говорится на сайте МВД Украины.

«В информационном пространстве подогреваются настроения открытой вражды между кандидатами, поэтому наша задача — предупреждение таких ситуаций. Мы призываем обе политические силы быть лояльными и толерантными друг к другу и, главное, не раскачивать ситуацию накануне второго тура выборов», — сказал Яровой.

Он также отметил, что ведомство намерено усилить меры безопасности и увеличить число сотрудников правоохранительных органов во время массовых мероприятий, которые запланированы обоими штабами.

«Кроме этого, мы проведём ряд встреч с представителями обоих штабов, чтобы «группы поддержки» кандидатов избегали оскорбительных высказываний и провокационных плакатов в сторону оппонентов», — добавил представитель МВД.

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