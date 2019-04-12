Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «СТРАНА.ua» в Париже заявил, что у него нет уважения к украинскому лидеру Петру Порошенко.
Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко
  • Reuters

«Мне не нравится, когда меня оскорбляют. И так как я пока ещё не президент, могу позволить себе быть собой до конца. Я считаю, что за эти пять лет господин Порошенко сделал всё, чтобы наша страна не развивалась», — сказал он, комментируя перебранку с Порошенко в эфире телеканала «1+1».

При этом он отметил, что уже много лет является очень известным человеком и всегда фотографируется и разговаривает с людьми.

«Всегда слышу о своих недостатках, никогда не грублю. Этот человек (Порошенко. — RT) столько раз сказал, что я марионетка и наркоман, что у меня нет к нему уважения. У меня есть уважение к институту президентства, но не к нему», — добавил Зеленский.

Ранее Порошенко, находясь в студии телеканала «1+1», пригласил Зеленского на дебаты. Как отметил президент, «вечер, город свободный, доехать можно в течение 40 минут».

Позднее Зеленский вышел на связь со студией по телефону, указав, что Порошенко знает, что тот находится в Париже.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, комментируя словесную перепалку Порошенко и Зеленского, отметила, что увидела «разрушение статуса должности президента» и «унижение украинского государства». 

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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