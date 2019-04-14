Эксперт прокомментировал отказ Зеленского сдавать анализы вместе с Порошенко

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT озвученную кандидатом на пост президента Украины Владимиром Зеленским причину неявки на стадион «Олимпийский» в Киеве для сдачи анализов вместе с лидером страны Петром Порошенко из-за готовящейся против него «провокации».

«Я думаю, что эта ситуация не очень важна, так как, судя по опросам, судьба выборов уже решена. Зная об этом, Зеленский не хочет ещё раз давать повод избирателям или кому-то другому как-то подкорректировать сложившуюся ситуацию», — пояснил Брутер.

Эксперт также напомнил, что Зеленский отказался и от намеченных на 14 апреля дебатов с Порошенко.

«Все, кто наблюдает за выборным процессом, исходят из действительности. И вот она показывает, что у Порошенко нет никаких шансов, с дебатами или без», — заключил он.

Ранее Зеленский заявил, что не приехал на стадион «Олимпийский» в Киеве для сдачи анализов вместе с Порошенко из-за готовящейся против него «провокации».

Кроме того, в штабе кандидата настояли на переносе дебатов с озвученного Порошенко 14 апреля на «предусмотренную законом» дату — 19 апреля.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.