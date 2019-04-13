В штабе Зеленского прокомментировали ситуацию с датой проведения дебатов
- РИА Новости
«На самом деле, Владимир Александрович чётко обозначил дату, когда будут происходить дебаты, это предусмотрено действующим законодательством, это 19-е число, и, в принципе, на это был согласен Пётр Алексеевич (Порошенко. — RT). Был определён день, достаточно чётко было предложено время — 19:00 19-го числа», — сказал он в эфире телеканала «Наш».
Разумков также добавил, что Порошенко использует сайт президента в качестве своего ресурса как кандидата на пост главы государства.
«Мне кажется, что использовать официальный президентский ресурс в качестве программы и анонсирующего ресурса — это неправильно», — указал он.
Ранее Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты.
Директор департамента коммуникации МВД Украины Артём Шевченко заявил, что к охране дебатов Порошенко и Зеленского на стадионе «Олимпийский» планируется привлечь «беспрецедентное число сотрудников правоохранительных органов».
Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.