В штабе Зеленского прокомментировали ситуацию с датой проведения дебатов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский чётко обозначил дату проведения предвыборных дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко. Об этом заявил представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

«На самом деле, Владимир Александрович чётко обозначил дату, когда будут происходить дебаты, это предусмотрено действующим законодательством, это 19-е число, и, в принципе, на это был согласен Пётр Алексеевич (Порошенко. — RT). Был определён день, достаточно чётко было предложено время — 19:00 19-го числа», — сказал он в эфире телеканала «Наш».

Разумков также добавил, что Порошенко использует сайт президента в качестве своего ресурса как кандидата на пост главы государства.

«Мне кажется, что использовать официальный президентский ресурс в качестве программы и анонсирующего ресурса — это неправильно», — указал он.

Ранее Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты.

Директор департамента коммуникации МВД Украины Артём Шевченко заявил, что к охране дебатов Порошенко и Зеленского на стадионе «Олимпийский» планируется привлечь «беспрецедентное число сотрудников правоохранительных органов».

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.