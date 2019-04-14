Зеленский объяснил отказ сдавать анализы с Порошенко

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Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский заявил, что не приехал на стадион «Олимпийский» в Киеве для сдачи анализов вместе с лидером страны Петром Порошенко из-за готовящейся против него «провокации».

«Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК «Олимпийский» кто-то готовил против меня провокацию. Я туда не поехал, (потому что. — RT) получил такую секретную информацию», — приводит его слова портал «Новости Украины».

Зеленский также отметил, что в настоящее время не готов раскрыть подробности, однако добавил, что когда о случившемся станет известно общественности, все его поймут.

5 апреля Порошенко и Зеленский сдали анализы крови на наркотики и алкоголь в Киеве.

Результаты анализов обоих кандидатов на пост главы государства не выявили в их крови каких-либо запрещённых веществ, в частности содержания алкоголя или наркотиков.

Впоследствии украинский боксёр, бывший чемпион мира Владимир Кличко предложил лидерам первого тура голосования на выборах президента Украины пройти тест повторно.

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