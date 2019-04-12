Порошенко прокомментировал спор с Зеленским в прямом эфире

Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал спор с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским, который состоялся накануне в прямом эфире телеканала «1+1».

«Я уверен в том, что те, кто смотрел эту передачу, сами всё видели и сами способны сделать выводы. Я убеждён, что они их и сделали, дали соответствующую оценку», — цитирует его УНИАН.

Ранее один из основателей украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Порошенко и Зеленский уничтожают имидж страны.

Также экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН оценил спор кандидатов в прямом эфире.