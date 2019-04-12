Порошенко вслед за Зеленским провёл встречу с Макроном в Париже

Украинский лидер Пётр Порошенко провёл в Париже встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как передаёт Интерфакс-Украина, встреча длилась около 50 минут. После переговоров Макрон проводил Порошенко на крыльцо Елисейского дворца.

Отмечается, что затем Порошенко сел в автомобиль и уехал.

Ранее с Макроном встретился кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. Его штаб опубликовал запись с переговоров.

Подробнее о визите в Европу двух кандидатов на пост главы государства — в материале RT.