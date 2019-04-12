Порошенко вслед за Зеленским провёл встречу с Макроном в Париже
- Reuters
Как передаёт Интерфакс-Украина, встреча длилась около 50 минут. После переговоров Макрон проводил Порошенко на крыльцо Елисейского дворца.
Радий зустрічі зі щирим другом України @EmmanuelMacronpic.twitter.com/kQNuAXLQlT— Петро Порошенко (@poroshenko) 12 апреля 2019 г.
Отмечается, что затем Порошенко сел в автомобиль и уехал.
Ранее с Макроном встретился кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. Его штаб опубликовал запись с переговоров.
Подробнее о визите в Европу двух кандидатов на пост главы государства — в материале RT.