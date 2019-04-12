В штабе Зеленского рассказали о встрече с Макроном
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«Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидер Французской Республики принял кандидата в президенты Украины в своей резиденции — Елисейском дворце в Париже», — указано в тексте.
12 апреля кандидаты на пост президента Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко посетили Европу.
Сначала обоих принял Макрон, а впоследствии Порошенко отправился в Берлин на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН оценил встречу Зеленского с Макроном.