В штабе Зеленского рассказали о встрече с Макроном

Кандидат на пост украинского лидера Владимир Зеленский и французский президент Эммануэль Макрон провели переговоры в Елисейском дворце, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram шоумена.

«Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидер Французской Республики принял кандидата в президенты Украины в своей резиденции — Елисейском дворце в Париже», — указано в тексте.

12 апреля кандидаты на пост президента Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко посетили Европу.

Сначала обоих принял Макрон, а впоследствии Порошенко отправился в Берлин на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН оценил встречу Зеленского с Макроном.