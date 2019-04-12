Эксперт оценил предстоящую встречу Зеленского и Макрона
- ©Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Это звоночек к тому, что Западная Европа, ЕС, куда так стремится Украина, сомневается, что Порошенко снова займёт высший пост в стране», — заявил Фёдоров.
Как считает эксперт, знакомство с возможным будущим первым лицом Украины Зеленским вполне закономерно, и Франция как страна, стремящаяся быть лидером ЕС, заинтересована в установлении подобного рода контактов.
Ранее в Париже подтвердили планы Макрона встретиться с Зеленским и Порошенко.
В феврале политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН прокомментировал встречу постоянного представителя Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгмана с Зеленским.