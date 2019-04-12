Эксперт оценил предстоящую встречу Зеленского и Макрона

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Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН оценил предстоящую встречу кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского с французским лидером Эммануэлем Макроном, который затем примет и действующего украинского президента Петра Порошенко.
Эксперт оценил предстоящую встречу Зеленского и Макрона
  • ©Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Это звоночек к тому, что Западная Европа, ЕС, куда так стремится Украина, сомневается, что Порошенко снова займёт высший пост в стране», — заявил Фёдоров.

Как считает эксперт, знакомство с возможным будущим первым лицом Украины Зеленским вполне закономерно, и Франция как страна, стремящаяся быть лидером ЕС, заинтересована в установлении подобного рода контактов.

Ранее в Париже подтвердили планы Макрона встретиться с Зеленским и Порошенко.

В феврале политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН прокомментировал встречу постоянного представителя Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгмана с Зеленским.

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