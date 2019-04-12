Меркель объяснила цель визита Порошенко в Берлин
- Reuters
По её мнению, сторонам важно «оставаться в контакте».
«Я считаю важным, чтобы мы оставались в контакте», — цитирует Меркель РИА Новости.
При этом она отметила, что виделась с украинским лидером на Мюнхенской конференции по безопасности, уточнив, что «в разных местах поддерживает с ним постоянный обмен».
Ранее Меркель заявила, что урегулирования ситуации в Донбассе возможно достичь исключительно политическими методами при соблюдении Минских соглашений.
12 апреля кандидаты на пост президента Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко посетят Париж и Берлин.
Первым обоих политиков с разницей в несколько часов примет президент Франции Эммануэль Макрон, впоследствии Порошенко отправится в Берлин на переговоры с Меркель.