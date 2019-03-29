Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате
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- globallookpress.com
«Это будет огромным разочарованием для Путина, что мы сразу после президентских выборов проведём заседание нормандского формата», — цитирует Порошенко ТАСС.
По его словам, заседание будет посвящено решению СБ ООН о «голубых касках» и утверждению «крымской платформы по поводу возвращения украинского суверенитета на Крымский полуостров».
Ранее Порошенко уже заявлял, что возобновит переговоры по Донбассу в нормандском формате после президентских выборов.