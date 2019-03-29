Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате

Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что намерен созвать встречу в нормандском формате после проведения выборов президента Украины.

«Это будет огромным разочарованием для Путина, что мы сразу после президентских выборов проведём заседание нормандского формата», — цитирует Порошенко ТАСС.

По его словам, заседание будет посвящено решению СБ ООН о «голубых касках» и утверждению «крымской платформы по поводу возвращения украинского суверенитета на Крымский полуостров».

Ранее Порошенко уже заявлял, что возобновит переговоры по Донбассу в нормандском формате после президентских выборов.