Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате

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Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что намерен созвать встречу в нормандском формате после проведения выборов президента Украины.
Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате
  • © Petro Poroshenko/via Globallookpress.com
  • globallookpress.com

«Это будет огромным разочарованием для Путина, что мы сразу после президентских выборов проведём заседание нормандского формата», — цитирует Порошенко ТАСС.

По его словам, заседание будет посвящено решению СБ ООН о «голубых касках» и утверждению «крымской платформы по поводу возвращения украинского суверенитета на Крымский полуостров».

Ранее Порошенко уже заявлял, что возобновит переговоры по Донбассу в нормандском формате после президентских выборов. 

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