В штабе Зеленского опубликовали видео со встречи с Макроном

Команда кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала видео со встречи шоумена с французским лидером Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже.

«Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном», — говорится в сообщении.

Ранее в канцелярии Макрона не уточнили, о чём конкретно лидер Пятой республики намерен говорить с Зеленским.

При этом там отметили, что стороны, вероятно, обсудят вопросы двусторонних отношений и сотрудничество в рамках нормандского формата.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН оценил встречу Зеленского с Макроном.