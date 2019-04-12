В штабе Зеленского опубликовали видео со встречи с Макроном

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Команда кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала видео со встречи шоумена с французским лидером Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже.
В штабе Зеленского опубликовали видео со встречи с Макроном
  • @ze2019official
  • Facebook

«Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном», — говорится в сообщении.

Ранее в канцелярии Макрона не уточнили, о чём конкретно лидер Пятой республики намерен говорить с Зеленским.

При этом там отметили, что стороны, вероятно, обсудят вопросы двусторонних отношений и сотрудничество в рамках нормандского формата.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН оценил встречу Зеленского с Макроном.

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