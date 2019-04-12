В штабе Зеленского опубликовали видео со встречи с Макроном
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«Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном», — говорится в сообщении.
Ранее в канцелярии Макрона не уточнили, о чём конкретно лидер Пятой республики намерен говорить с Зеленским.
При этом там отметили, что стороны, вероятно, обсудят вопросы двусторонних отношений и сотрудничество в рамках нормандского формата.
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН оценил встречу Зеленского с Макроном.