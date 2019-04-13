«Хорошо отработанный инструмент»: США выделят $18 млн на продвижение собственных «приоритетных целей на Украине»

Агентство США по международному развитию (USAID) ищет подрядчиков, призванных помочь его работе на Украине в ближайшие пять лет. Как говорится в тендере, с которым ознакомился RT, основная цель — реализация приоритетов американского правительства на территории восточноевропейской страны. По мнению USAID, процветание Украины возможно, только если удастся уничтожить коррупцию, усилить демократическое управление и смягчить последствия «российской агрессии». Повышенный интерес Штатов к Украине связан с идущими там выборами, отмечают политологи. По их мнению, итоги голосования не повлияют на стратегию Вашингтона в отношении Киева. Внешние силы продолжат контролировать украинские внутриполитические процессы, используя для этого такие проверенные инструменты, как USAID, убеждены эксперты.

Вашингтон выделит от $16 до $18 млн на проект агентства США по международному развитию (USAID) на Украине. Организация ищет подрядчиков, которые в течение пяти лет будут помогать в работе её украинскому подразделению.

«Настоящий контракт предусматривает выполнение двух основных задач: оказание региональному представительству USAID на Украине поддержки в реализации им Стратегии сотрудничества в целях развития данной страны, а также предоставление ему комплексной помощи в сфере текущего мониторинга и изучения», — отмечается в документе, с которым ознакомился RT.

Как подчеркивается в тендере, «Стратегия сотрудничества в целях развития на 2019–2024 годы была одобрена 9 января 2019 года и необходима для реализации приоритетов правительства США по развитию Украины».

Процветание и суверенитет Украины возможны в том случае, если удастся уничтожить коррупцию, усилить демократическое управление, обеспечить устойчивый рост экономики, движимый рынком, а также «нивелировать последствия российской агрессии», утверждают в USAID.

При этом «нивелирование последствий российской агрессии» подразумевает реинтеграцию Украины, обеспечение энергетической безопасности страны и доступа к качественной информации, поясняют в организации.

Как отмечается в отчёте USAID, в 2018 году агентство также запустило проект стоимостью $85 млн, который призван повысить энергетическую безопасность Украины и помочь стране соответствовать требованиям Евросоюза в сфере энергетики.

Кроме того, в прошлом году американская миссия анонсировала две инициативы, на которые планируется потратить около $120 млн, чтобы улучшить демократическое управление и стимулировать экономический рост в подконтрольных Украине частях Донбасса.

По мнению экспертов, действия самого агентства выглядят как вмешательство во дела другой страны. Как подчеркнул в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, USAID давно получила по всему миру репутацию структуры, которая вмешивается и влияет на внутреннюю политику государств.

Кроме того, в Вашингтоне игнорируют тот факт, что Москва не является стороной конфликта на Украине и выступает лишь в качестве посредника в урегулировании ситуации, о чём не раз заявляли официальные лица РФ.

«Россия — это страна, которая призвана сторонами конфликта. Это страна, которая призвала стороны конфликта подписать комплекс мер по выполнению минских договорённостей. Но Россия не является стороной, которая выполняет этот комплекс мер. Это страна, которая выступает гарантом, которая выступает с призывом, но, безусловно, это не сторона, которая должна предпринимать действия для этого. Мы просто не можем этого делать физически, потому что Россия не является участником этого конфликта», — подчёркивал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Тем не менее, помогать Украине в борьбе с якобы «агрессивной Россией» в прошлом году пообещал и госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, в этом отношении у Киева нет большего друга, чем Вашингтон.

«Мы продолжим навязывать последствия России, пока Москва не выполнит целиком Минские соглашения и не вернёт Украине контроль над Крымом», — добавил политик.

На пути к европейским ценностям

В тендере USAID отмечается, что американская миссия должна превратить Украину «в независимое, демократическое, процветающее и экономически устойчивое государство, сплочённое вокруг основных европейских ценностей». Именно в этом агентству должны помочь подрядчики.

В частности, им предстоит контролировать выполнение задач миссии, анализировать результаты и составлять отчёты, а также готовить новости для местных и зарубежных СМИ на украинском, русском и английском языках и организовывать семинары с участием представителей украинского правительства.

По словам опрошенных RT экспертов, Соединённые Штаты стремятся европеизировать Украину, чтобы изолировать страну от России.

«Ещё в прошлом веке американский стратег Збигнев Бжезинский говорил, что нужно дистанцировать Украину и Россию, и тогда США будет легче осуществить свои имперские планы», — пояснил Владимир Оленченко.

Чтобы избавить Украину от московского «влияния», американские аналитики из Совета по международным отношениям призвали Вашингтон «помочь» Киеву провести экономические реформы и развивать в стране газодобычу. Они уверяют, что Кремль якобы использует зависимость Украины от газа в политических целях.

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Госсекретарь Майк Помпео ранее также отмечал, что «Россия использует трубопроводы, чтобы оказывать давление, политическое давление на граждан Украины».

Российские политологи, в свою очередь отмечают, что подобные заявления связаны с желанием США заполучить европейский энергетический рынок. Их мнение разделяют и в Госдуме.

«Москва всегда помогала и помогает украинцам энергоресурсами. Газ им необходим для отопления своих домов, для работы предприятий. Если Москва перестанет прокачивать газ, то это будет непоправимая катастрофа, люди просто замёрзнут», — сказал член комитета ГД по международным делам Антон Морозов.

«Хорошо отработанный инструмент»

Эксперты полагают, что сейчас США уделяют дополнительное внимание Украине на фоне проходящих там президентских выборов.

«Фокус внимания американских структур направлен на Украину во время скандальной избирательной кампании по выборам президента и в преддверии парламентских выборов. Задача стратегов США — сохранить на территории страны состояние полураспада. А хорошо отработанным в разных странах инструментом для этого являются такие организации, как USAID», — заметил в беседе с RT директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

При этом результат голосования не повлияет на стратегию США по отношению к Киеву, и Вашингтон продолжит контролировать политические процессы Украины, считает Мартынов.

По мнению Оленченко, если действующему лидеру Украины Петру Порошенко не удастся снова занять пост президента, США будут ещё больше инвестировать в «украинские программы», считает эксперт.

«Порошенко был податливым политиком на посту президента. Он мало беспокоился об украинских интересах, зато проводил линию в соответствии с внешнеполитическими целями США. При новом президенте Вашингтону придётся вкладывать больше и проявлять настойчивость», — отметил Оленченко.

Выбор Украины

Сама предвыборная кампания на Украине также не обошлась без участия Соединённых Штатов. Как стало известно, Госдепартамент США выделил несколько сотен тысяч долларов в виде грантов на работу с избирателями перед президентскими выборами.

Деньги предназначались для различных НКО, общественных организаций, а также ряда СМИ. Большая часть финансирования была направлена на «повышение явки избирателей». Так, за счёт американских средств проводились тренинги для молодёжи и готовились информационные кампании.

На «подготовку» украинских журналистов потратили ещё $200 тыс. Посольство США в Киеве планировало провести конкурс проектов среди СМИ на тему прозрачности выборов. Победители должны были освещать работу избирательной комиссии и процесс регистрации граждан, а также сообщать о нарушениях. Дипломатическое ведомство приветствовало заявки от представителей украинских регионов, «особенно восприимчивых к дезинформации».

Reuters

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Напомним, первый тур президентских выборов состоялся на Украине 31 марта. Больше всего голосов набрал шоумен Владимир Зеленский — за него проголосовали 30,24% избирателей. За действующего президента Петра Порошенко свои голоса отдали 15,95% граждан. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

Комментируя результаты первого тура, спецпредставитель Госдепа Курт Волкер призвал украинцев голосовать за Порошенко.

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«Хотят ли они кого-то, кто просто выступает против системы и обещает широкие реформы? Или же они хотят того, кто, возможно, и разочаровал их в какой-то степени, но провёл гораздо больше реформ, чем кто-либо на Украине за последние 20 лет, и противостоял Путину?», — сказал он в интервью американской Службе общественного вещания (PBS).

В то же время Волкер оговорился, что окончательный выбор должны сделать граждане Украины.

По мнению политолога Алексея Мартынова, Вашингтон не высказывает открытой поддержкиодного из кандидатов, потому что итог голосования в данном случае не имеет принципиального значения.

«США наблюдают за переговорами двух кандидатов — главных олигархов Украины. Я имею в виду Порошенко и Игоря Коломойского, которой стоит за Зеленским. Штатам всё равно, кто победит, главное — создать на Украине больше хаоса», — считает он.