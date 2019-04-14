В штабе Порошенко оценили возможность дебатов с Зеленским 19 апреля

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RT
Президент Украины Пётр Порошенко не придёт 19 апреля на стадион «Олимпийский» для участия в дебатах с шоуменом Владимиром Зеленским, потому что они запланированы на то время, когда он должен быть в эфире Общественного телевидения.
В штабе Порошенко оценили возможность дебатов с Зеленским 19 апреля
  • Reuters

Об этом в эфире украинского «5 канала» сообщил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

По его словам, если бы дебаты с Зеленским на «Олимпийском» проходили «в то время, которое не противоречит законодательству, то можно было бы рассматривать, как туда пойти».

«Но поскольку они запланированы на то время, когда Порошенко по закону должен быть на Общественном телевидении, как законопослушный гражданин Порошенко пойдёт на Общественное ТВ», — сказал Медведев.

Ранее Порошенко заявил, что дебаты пройдут 14 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве, а также 19 апреля на Общественном телевидении в 20:00.

В свою очередь, в штабе Зеленского заявили, что дебаты должны быть проведены 19 апреля в 19:00.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского на Украине.

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