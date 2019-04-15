NYT: президентская гонка на Украине приняла сюрреалистическую форму

Президентская гонка на Украине приняла сюрреалистическую форму после «дебатов», которые глава государства Пётр Порошенко провёл в одиночку, не дождавшись оппонента Владимира Зеленского, пишет The New York Times.

«Вместо ожидавшихся дебатов между двумя кандидатами зрители наблюдали, как действующий глава государства обсуждал будущее страны с пустой трибуной, на которой было написано имя его соперника, комедианта Владимира Зеленского», — цитирует газету Ино ТВ.

При этом автор статьи подчёркивает, что Зеленский заранее дал понять, что не пойдёт на дебаты из-за разногласий по срокам их проведения.

Ранее депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко назвала выступление Порошенко на стадионе «смешным».

14 апреля Пётр Порошенко после несостоявшихся дебатов с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским спел песню «Ти ж мене підманула» («Ты ж меня обманула»).

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.