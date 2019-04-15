NYT: президентская гонка на Украине приняла сюрреалистическую форму

Короткая ссылка
Президентская гонка на Украине приняла сюрреалистическую форму после «дебатов», которые глава государства Пётр Порошенко провёл в одиночку, не дождавшись оппонента Владимира Зеленского, пишет The New York Times.
NYT: президентская гонка на Украине приняла сюрреалистическую форму
  • © Valentyn Ogirenko/Reuters

«Вместо ожидавшихся дебатов между двумя кандидатами зрители наблюдали, как действующий глава государства обсуждал будущее страны с пустой трибуной, на которой было написано имя его соперника, комедианта Владимира Зеленского», — цитирует газету Ино ТВ.

При этом автор статьи подчёркивает, что Зеленский заранее дал понять, что не пойдёт на дебаты из-за разногласий по срокам их проведения.

Ранее депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко назвала выступление Порошенко на стадионе «смешным».

14 апреля Пётр Порошенко после несостоявшихся дебатов с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским спел песню «Ти ж мене підманула» («Ты ж меня обманула»).

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить