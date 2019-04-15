NYT: президентская гонка на Украине приняла сюрреалистическую форму
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«Вместо ожидавшихся дебатов между двумя кандидатами зрители наблюдали, как действующий глава государства обсуждал будущее страны с пустой трибуной, на которой было написано имя его соперника, комедианта Владимира Зеленского», — цитирует газету Ино ТВ.
При этом автор статьи подчёркивает, что Зеленский заранее дал понять, что не пойдёт на дебаты из-за разногласий по срокам их проведения.
Ранее депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко назвала выступление Порошенко на стадионе «смешным».
14 апреля Пётр Порошенко после несостоявшихся дебатов с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским спел песню «Ти ж мене підманула» («Ты ж меня обманула»).
Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.