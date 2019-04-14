Порошенко спел песню «Ти ж мене підманула» после несостоявшихся дебатов

Действующий президент Украины Пётр Порошенко после несостоявшихся дебатов с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским спел песню «Ти ж мене підманула» («Ты ж меня обманула»).

Как сообщает Интерфакс-Украина, Порошенко вместе с музыкантами спел песню, заменив контекстуально некоторые слова.

Ранее Порошенко заявил, что ждёт Зеленского 14 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве для проведения дебатов. В свою очередь, в штабе Зеленского указали, что дебаты на стадионе «Олимпийский» должны быть проведены 19 апреля в 19:00.

В воскресенье, 14 апреля, Зеленский на дебаты так и не приехал.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН оценил популярность Зеленского на Украине.