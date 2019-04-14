Зеленский пропустил дебаты с Порошенко на стадионе в Киеве
- Reuters
Порошенко прибыл на стадион к 14:00 14 апреля и заявил, что будет ждать Зеленского на дебаты до 15:00 местного времени (совпадает с мск).
Зеленский на стадион не приехал, поэтому Порошенко отвечал на вопросы присутствовавших представителей СМИ.
Примерно в 15:15 Порошенко закончил своё выступление и покинул место проведения дебатов.
Также он пообещал, что «сделает всё», кроме «нарушения закона», для проведения дебатов с Зеленским, и призвал его вечером 15 апреля прийти на передачу «Свобода слова».
Ранее в штабе Зеленского заявили, что дебаты на стадионе «Олимпийский» должны быть проведены 19 апреля в 19:00.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН оценил популярность Зеленского на Украине.