Зеленский пропустил дебаты с Порошенко на стадионе в Киеве

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не приехал на стадион «Олимпийский» в Киеве для участия в дебатах со своим оппонентом, действующим главой государства Петром Порошенко. Трансляцию со стадиона вёл телеканал «112 Украина».

Порошенко прибыл на стадион к 14:00 14 апреля и заявил, что будет ждать Зеленского на дебаты до 15:00 местного времени (совпадает с мск).

Зеленский на стадион не приехал, поэтому Порошенко отвечал на вопросы присутствовавших представителей СМИ.

Примерно в 15:15 Порошенко закончил своё выступление и покинул место проведения дебатов.

Также он пообещал, что «сделает всё», кроме «нарушения закона», для проведения дебатов с Зеленским, и призвал его вечером 15 апреля прийти на передачу «Свобода слова».

Ранее в штабе Зеленского заявили, что дебаты на стадионе «Олимпийский» должны быть проведены 19 апреля в 19:00.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН оценил популярность Зеленского на Украине.