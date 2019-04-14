Порошенко пообещал «сделать всё» для дебатов с Зеленским
- Reuters
«Я сделаю всё для того, чтобы эти дебаты состоялись. Единственное, на что я не пойду, — нарушение закона», — заявил он.
По его словам, украинское законодательство обязывает кандидатов принимать участие в дебатах, которые запланированы в 20:00 19 апреля на Общественном телевидении.
При этом он отметил, что 15 апреля его и Зеленского пригласили поучаствовать в передаче «Свобода слова».
«Если вы сегодня, не дай Бог, не успеете доехать, то приезжайте завтра. Если и завтра не получится, то, я хочу сказать, я и послезавтра вас приглашаю на дебаты», — заявил он.
Ранее в штабе Зеленского заявили, что дебаты должны быть проведены 19 апреля в 19:00.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского на Украине.