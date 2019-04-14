Порошенко пообещал «сделать всё» для дебатов с Зеленским

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «сделает всё» для проведения дебатов с участием кандидата на пост главы украинского государства Владимира Зеленского. Трансляцию выступления Порошенко вёл телеканал «112 Украина».
Порошенко пообещал «сделать всё» для дебатов с Зеленским
  • Reuters

«Я сделаю всё для того, чтобы эти дебаты состоялись. Единственное, на что я не пойду, — нарушение закона», — заявил он.

По его словам, украинское законодательство обязывает кандидатов принимать участие в дебатах, которые запланированы в 20:00 19 апреля на Общественном телевидении.

При этом он отметил, что 15 апреля его и Зеленского пригласили поучаствовать в передаче «Свобода слова».

«Если вы сегодня, не дай Бог, не успеете доехать, то приезжайте завтра. Если и завтра не получится, то, я хочу сказать, я и послезавтра вас приглашаю на дебаты», — заявил он.

Ранее в штабе Зеленского заявили, что дебаты должны быть проведены 19 апреля в 19:00.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского на Украине.

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