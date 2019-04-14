Порошенко прибыл на стадион в Киеве для участия в дебатах

Президент Украины Пётр Порошенко прибыл на национальный стадион «Олимпийский» в Киеве с целью принять участие в дебатах с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским. Украинский лидер призвал своего политического оппонента приехать на стадион до 15:00.

Трансляцию выступления Порошенко ведёт телеканал «112 Украина».

Действующий украинский лидер призвал Зеленского приехать на стадион в ближайшее время.

«Владимир Александрович, я твёрдо убеждён, что вы сейчас нас смотрите. Я надеюсь, что вы уже вернулись из Парижа, отдохнули, с новыми силами готовы приступить к ключевому элементу демократии — к дебатам. До 15:00 мы вас тут ждём», — сказал он.

По его словам, на стадионе присутствуют представители 200 средств массовой информации.

Ранее в штабе Зеленского заявили, что дебаты должны быть проведены 19 апреля в 19:00.