Порошенко прибыл на стадион в Киеве для участия в дебатах

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RT
Президент Украины Пётр Порошенко прибыл на национальный стадион «Олимпийский» в Киеве с целью принять участие в дебатах с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским. Украинский лидер призвал своего политического оппонента приехать на стадион до 15:00.
Порошенко прибыл на стадион в Киеве для участия в дебатах
  • © Valentyn Ogirenko/Reuters

Трансляцию выступления Порошенко ведёт телеканал «112 Украина».

Действующий украинский лидер призвал Зеленского приехать на стадион в ближайшее время. 

«Владимир Александрович, я твёрдо убеждён, что вы сейчас нас смотрите. Я надеюсь, что вы уже вернулись из Парижа, отдохнули, с новыми силами готовы приступить к ключевому элементу демократии — к дебатам. До 15:00 мы вас тут ждём», — сказал он.

По его словам, на стадионе присутствуют представители 200 средств массовой информации.

Ранее в штабе Зеленского заявили, что дебаты должны быть проведены 19 апреля в 19:00.

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