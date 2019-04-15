Савченко назвала выступление Порошенко на стадионе «смешным»

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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в ролике, опубликованном на её странице в социальной сети Facebook, прокомментировала дебаты с участием президента страны Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Савченко назвала выступление Порошенко на стадионе «смешным»
  • Reuters

«Вчерашние дебаты Порошенко на стадионе очень были смешными. Бегать с жёлто-голубым рупором — это очень хорошо, показывать, что ты с народом, — тоже очень хорошо», — отметила нардеп.

Савченко также добавила, что действующая украинская власть её «утомила», указав, что выступает «за изменения, за будущее». 

14 апреля Пётр Порошенко после несостоявшихся дебатов с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским спел песню «Ти ж мене підманула» («Ты ж меня обманула»).

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.

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