В штабе Зеленского напомнили Порошенко о месте и времени дебатов

В штабе кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявили, что шоумен ожидает действующего лидера страны Петра Порошенко на дебаты в пятницу, 19 апреля, в 19:00 на стадионе «Олимпийский» в Киеве, передаёт Интерфакс-Украина.

«Было озвучено, что мы ждём Петра Алексеевича 19 апреля в 19:00 на «Олимпийском»... То, что там сегодня (14 апреля. — RT) не будет Зеленского, было известно заранее... Дебаты сегодня не должны были проходить», — пояснил представитель штаба по вопросам хода избирательной кампании Дмитрий Разумков.

Ранее сообщалось, что Зеленский не приехал на стадион в Киеве для участия в дебатах с Порошенко.

Украинский лидер после несостоявшихся дебатов с оппонентом спел песню «Ти ж мене підманула» («Ты ж меня обманула»).

В свою очередь, депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.