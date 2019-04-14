В СБУ заявили о 15 тысячах пришедших на выступление Порошенко

В СБУ заявили о 15 тыс. человек, которые пришли на стадион «Олимпийский» в Киеве, чтобы посмотреть на предвыборные дебаты между украинским президентом Петром Порошенко и кандидатом Владимиром Зеленским.

«Участие в публичном выступлении, состоявшемся на НСК «Олимпийский», приняли около 15 тыс. человек», — говорится в сообщении CБУ.

При этом ранее пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко заявил, что на мероприятии находились не менее 20 тыс. человек, которые спели гимн, а полиция «умаляет количество собравшихся».

Он также рассказал о «взрыве позитива» и «слезах на глазах» у зрителей во время выступления Порошенко.

Владимир Зеленский не приехал на стадион «Олимпийский» для участия в дебатах со своим оппонентом Порошенко.

В штабе Зеленского заявили, что дебаты должны быть проведены 19 апреля в 19:00.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН оценил популярность Зеленского на Украине.