Цеголко описал реакцию зрителей на выступление Порошенко в «Олимпийском»
- @petroporoshenko
«Настоящий взрыв позитива на стадионе «Олимпийский». Атмосфера была невероятная: семьи с детьми, слёзы на глазах, вышиванки и невероятная вера в глазах», — написал Цеголко в Facebook.
По его словам, не менее 20 тыс. человек спели на стадионе гимн, а полиция «умаляет количество собравшихся».
«На самом деле украинцев, которые требуют дебатов от кандидата Зеленского, гораздо больше», — отметил он.
Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не приехал на стадион «Олимпийский» для участия в дебатах со своим оппонентом Порошенко.
В штабе Зеленского заявили, что дебаты должны быть проведены 19 апреля в 19:00.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН оценил популярность Зеленского на Украине.