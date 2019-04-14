Цеголко описал реакцию зрителей на выступление Порошенко в «Олимпийском»

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Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко рассказал о «взрыве позитива» и «слезах на глазах» у зрителей во время выступления Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский», где должны были состояться дебаты с его оппонентом Владимиром Зеленским.
Цеголко описал реакцию зрителей на выступление Порошенко в «Олимпийском»
  • @petroporoshenko
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«Настоящий взрыв позитива на стадионе «Олимпийский». Атмосфера была невероятная: семьи с детьми, слёзы на глазах, вышиванки и невероятная вера в глазах», — написал Цеголко в Facebook.

По его словам, не менее 20 тыс. человек спели на стадионе гимн, а полиция «умаляет количество собравшихся».

«На самом деле украинцев, которые требуют дебатов от кандидата Зеленского, гораздо больше», — отметил он.

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не приехал на стадион «Олимпийский» для участия в дебатах со своим оппонентом Порошенко.

В штабе Зеленского заявили, что дебаты должны быть проведены 19 апреля в 19:00.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН оценил популярность Зеленского на Украине.

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