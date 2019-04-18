Торговый рычаг: Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину

В четверг, 18 апреля, правительство России ввело запрет на поставки нефти и нефтепродуктов на Украину. С 1 июня 2019 года товары энергетического сектора в эту страну можно будет поставлять только на основании спецразрешения Минэкономразвития. Кроме того, кабмин ограничил импорт украинских товаров на $250 млн. Как пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев, действия Москвы стали ответной реакцией на антироссийскую политику Киева. Эксперты считают, что принятые меры не отразятся на торговом обороте РФ.

Россия ввела запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину. Об этом в четверг, 18 апреля, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства. По его словам, с 1 июня 2019 года некоторые российские товары энергетического сектора можно будет вывозить на территорию Украины только на основании специальных разрешений.

Как следует из постановления правительства России, при получении разрешения от Минэкономразвития РФ на Украину можно будет поставлять уголь и продукцию угольной промышленности, бензины, дизельное топливо, а также сжиженные газы.

Более того, согласно заявлению премьер-министра, Россия также расширила запрет на импорт с Украины товаров на сумму почти $250 млн. Речь идёт об украинской продукции машиностроения, лёгкой промышленности и металлообработки. Как пояснил премьер-министр, действия российских властей являются ответной мерой на торговые ограничения Киева.

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В конце 2018 года украинское правительство запретило импорт из России некоторых товаров, в том числе кукурузного крахмала и глюкозы. 10 апреля 2019-го Киев расширил список запрещённой к ввозу российской продукции. Новые ограничения распространяются на электрическую аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и связи, пружины для грузовых вагонов, стеклотару и другие товары. Об этом говорится в постановлении Министерства экономического развития и торговли Украины.

Россия в прошлом году поставила Украине товаров на сумму $9,5 млрд. Почти половина этого объёма (48,9%) пришлась на долю минеральных продуктов. При этом украинский экспорт в РФ составил порядка $5,5 млрд. В основном Москва закупала у Киева металлы и изделия из них (33,6%), машины, оборудование и транспортные средства (23,4%), а также продукцию химической промышленности (22,6%). Такие данные приводит российская Федеральная таможенная служба.

Как отмечают опрошенные RT эксперты, введение новых ограничений на поставки товаров между двумя государствами не сильно скажется на российской торговле. По словам старшего аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова, за последние несколько лет основные статьи экспорта России в соседнее государство снизились до незначительных уровней. Как отметил эксперт, если ещё в 2016 году Москва поставила Киеву 4,4 млн тонн нефти и нефтепродуктов, то уже в 2018-м показатель опустился до 606,7 тыс. тонн.

По оценке Суверова, на фоне решения Москвы украинские власти могли бы пойти на обострение ситуации и дополнительно запретить ввоз из РФ леса и древесины, а также определённых видов металлов.

В то же время, как пояснила в беседе с RT аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис, возможные новые меры Киева также не скажутся на экономическом положении в России.

«За 2018 год оборот внешней торговли между странами составил $14,98 млрд, что даже больше, чем в 2017 ($12,86 млрд), но доля Украины в общем обороте России составила лишь 2,2%. Это совершенно не критичный показатель для нашей страны, даже если последует ответный манёвр», — пояснила Ланис.

Как полагает эксперт, в условиях полного запрета на поставки нефти на Украину Россия может нарастить экспорт энергосырья в европейские страны. Более того, на сегодняшний день российские нефтегазовые компании активно прорабатывают новые стратегии по увеличению продаж углеводородов в страны Азии и Казахстан.

«Запрет на поставки нефти и ограничения на поставки газа ударят по Украине в гораздо большей степени, чем по России. Украина будет вынуждена прибегнуть к закупкам наших нефтепродуктов у других стран, что, естественно, приведёт к удорожанию газомоторного топлива для украинцев и даст лишнюю нагрузку на бюджет», — отметила Ирина Ланис.

Как полагают в Совете Федерации, текущее положение дел в торговле между двумя государствами может заставить новое украинское руководство пересмотреть свою политику в отношении Москвы. Об этом в беседе с RT рассказал член комитета верхней палаты парламента по международным делам Сергей Цеков.

«Я надеюсь, что новый лидер исправит ошибки предыдущего и пойдёт на серьёзный диалог с Россией. Считаю, что политика нашей страны по отношению к Украине абсолютно выверенная и правильная», — заявил Цеков.