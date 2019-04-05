«Победа имеет системное значение»: Россия выиграла в ВТО спор о транзите украинских товаров

Третейская группа ВТО признала правоту России в споре о транзите украинских товаров. В организации считают, что Москва имела право ограничить поставки в целях защиты своих национальных интересов — после подписания Киевом договора о зоне свободной торговли с Евросоюзом возник риск реэкспорта товаров третьих стран под видом собственных. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин подчеркнул, что решение поможет РФ в споре о введённых Вашингтоном пошлинах на сталь и алюминий. По мнению экспертов, вердикт ВТО доказал, что для подобных односторонних действий нужны веские основания, тогда как США же руководствовались субъективными соображениями.

Россия выиграла спор во Всемирной торговой организации по вопросу транзита украинских товаров. Соответствующее решение третейской группы было опубликовано на сайте организации.

«Панель арбитров пришла к выводу, что, на основании фактических обстоятельств этого спора, как они представлены сторонами, Россия выполнила требования, сославшись на статью XXI в отношении данных мер, и, таким образом, запрет на транзит и ограничения покрываются статьёй XXI», — говорится в документе.

Таким образом, претензии Украины были признаны необоснованными, подчеркнули в министерстве экономического развития России.

«Третейская группа органа по разрешению споров ВТО признала необоснованными претензии Украины к России по спору об ограничении транзита товаров, следующих с территории Украины через территорию Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.

Запреты и ограничения со стороны России по отношению к транзиту украинских товаров в Киргизию и Казахстан были введены 1 января 2016 года указом президента РФ Владимира Путина об обеспечении экономической безопасности и защите национальных интересов.

В МИД России пояснили, что такие меры были вынужденными из-за вступления в силу режима свободной торговли между Украиной и ЕС — создавалась угроза реэкспорта товаров из третьих стран под видом украинских. В феврале 2017 года Украина обратилась в ВТО с просьбой создать третейскую группу для рассмотрения жалобы на Россию.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин заявил, что ВТО не поддержала позицию Киева из-за отказа представителей Украины в организации следовать советам министерства.

«Спрашивают, почему Украина проиграла спор в ВТО. Без саморекламы для нашей дипломатической команды могу сказать, что иногда стоит все же прислушаться к МИД и по стратегии, и по тактике», — написал Климкин в Twitter.

Питають, чому Україна програла суперечку у СОТ. Без самореклами для нашої дипломатичної команди можу сказати, що іноді варто все ж таки дослухатися до МЗС і щодо стратегії, і щодо тактики 😡 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 апреля 2019 г.

Претензии Украины были признаны недостаточными из-за их несоответствия нормам организации, убеждён директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

«Этот спор очень важен — вопрос, с одной стороны, очень тонкий, чувствительный и с другой стороны очень хорошо, что в нашу пользу принято наконец решение, поскольку создаётся позитивная для нас практика и спор был достаточно сложный. Повторюсь, действия Украины были справедливо оценены, поскольку они явно не соответствуют положению ВТО», — сказал он RT.

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«Делает наши аргументы в споре с США более весомыми»

Решение третейской группы ВТО по спору между Россией и Украиной может помочь Москве в споре с Вашингтоном о пошлинах на ввоз стали и алюминия. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

«В прошлом году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, и теперь американские власти пытаются объяснить этот шаг именно необходимостью защиты национальной безопасности. Принятое решение делает наши аргументы в споре с США более весомыми. Наша победа в ВТО, таким образом, имеет системное значение для развития организации и должна стать одним из элементов планирующейся реформы», — сказал министр.

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Так, в ноябре 2018 года была учреждена третейская группа по спору о пошлинах, введённых президентом США Дональдом Трампом.

«На заседании органа по разрешению споров Всемирной торговой организации 21 ноября было принято решение об учреждении третейской группы в споре, инициированном Россией для обжалования дополнительных пошлин США в отношении импорта стали и алюминия», — сообщало Минэкономразвития.

США неверно трактовали понимание защиты национальных интересов, когда вводили эти санкции, указал профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский.

«США и конкретно администрация Трампа понимают соображения национальной безопасности совершенно не так, как это предусматривается правилами ВТО. В правилах ВТО есть момент, когда можно вводить ограничения по соображениям национальной безопасности. Это совсем другое, когда речь заходит об опасности вооружённых конфликтов, о ядерных материалах, и т.д. А здесь американская сторона сама субъективно решила, что это затрагивает соображения национальной безопасности. Это не так», — отметил он в беседе с RT.

Российско-украинские споры в ВТО

Напомним, что это не первый торговый спор в ВТО между Россией и Украиной, решённый в пользу Москвы. Так, 30 июля третейская группа признала правоту России в споре об украинских вагонах — Киев утверждал, что Москва с 2013 года аннулировала сертификаты ряда украинских предприятий.

Кроме того, 20 июля третейская группа признала правоту России и в споре о пошлинах, которые Украина ввела на ввоз энергоноситель нитрат аммония. Киев, вводя антидемпинговые сборы, ориентировался на цены в Евросоюзе, а не на российском рынке.

Помимо того, что в этом споре была признана правота России, ВТО также признал нарушающим регламент организации и ценообразование на энергоносители в самом Евросоюзе. Минэкономразвития выразило надежду, что спор России и ЕС, имеющий те же основания, тоже решится в пользу Москвы.