«Победа имеет системное значение»: Россия выиграла в ВТО спор о транзите украинских товаров

Короткая ссылка
Георгий Мосалов, Анастасия Румянцева, Людмила Минасова
Третейская группа ВТО признала правоту России в споре о транзите украинских товаров. В организации считают, что Москва имела право ограничить поставки в целях защиты своих национальных интересов — после подписания Киевом договора о зоне свободной торговли с Евросоюзом возник риск реэкспорта товаров третьих стран под видом собственных. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин подчеркнул, что решение поможет РФ в споре о введённых Вашингтоном пошлинах на сталь и алюминий. По мнению экспертов, вердикт ВТО доказал, что для подобных односторонних действий нужны веские основания, тогда как США же руководствовались субъективными соображениями.
«Победа имеет системное значение»: Россия выиграла в ВТО спор о транзите украинских товаров
  • Reuters
  • © Vitaliy Hrabar

Россия выиграла спор во Всемирной торговой организации по вопросу транзита украинских товаров. Соответствующее решение третейской группы было опубликовано на сайте организации.

«Панель арбитров пришла к выводу, что, на основании фактических обстоятельств этого спора, как они представлены сторонами, Россия выполнила требования, сославшись на статью XXI в отношении данных мер, и, таким образом, запрет на транзит и ограничения покрываются статьёй XXI», — говорится в документе.

Таким образом, претензии Украины были признаны необоснованными, подчеркнули в министерстве экономического развития России.

«Третейская группа органа по разрешению споров ВТО признала необоснованными претензии Украины к России по спору об ограничении транзита товаров, следующих с территории Украины через территорию Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.

Запреты и ограничения со стороны России по отношению к транзиту украинских товаров в Киргизию и Казахстан были введены 1 января 2016 года указом президента РФ Владимира Путина об обеспечении экономической безопасности и защите национальных интересов.

В МИД России пояснили, что такие меры были вынужденными из-за вступления в силу режима свободной торговли между Украиной и ЕС — создавалась угроза реэкспорта товаров из третьих стран под видом украинских. В феврале 2017 года Украина обратилась в ВТО с просьбой создать третейскую группу для рассмотрения жалобы на Россию.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин заявил, что ВТО не поддержала позицию Киева из-за отказа представителей Украины в организации следовать советам министерства.

«Спрашивают, почему Украина проиграла спор в ВТО. Без саморекламы для нашей дипломатической команды могу сказать, что иногда стоит все же прислушаться к МИД и по стратегии, и по тактике», — написал Климкин в Twitter.

Претензии Украины были признаны недостаточными из-за их несоответствия нормам организации, убеждён директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

«Этот спор очень важен — вопрос, с одной стороны, очень тонкий, чувствительный и с другой стороны очень хорошо, что в нашу пользу принято наконец решение, поскольку создаётся позитивная для нас практика и спор был достаточно сложный. Повторюсь, действия Украины были справедливо оценены, поскольку они явно не соответствуют положению ВТО», — сказал он RT.

  • Reuters
  • © Anatolii Stepanov

«Делает наши аргументы в споре с США более весомыми»

Решение третейской группы ВТО по спору между Россией и Украиной может помочь Москве в споре с Вашингтоном о пошлинах на ввоз стали и алюминия. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

«В прошлом году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, и теперь американские власти пытаются объяснить этот шаг именно необходимостью защиты национальной безопасности. Принятое решение делает наши аргументы в споре с США более весомыми. Наша победа в ВТО, таким образом, имеет системное значение для развития организации и должна стать одним из элементов планирующейся реформы», — сказал министр.

Также по теме
Штаб-квартира ВТО в Женеве © Denis Balibouse Снова в пользу Москвы: Россия выиграла в ВТО второй за месяц торговый спор с Украиной
Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО). Претензии Киева к Москве по поводу необоснованного...

Так, в ноябре 2018 года была учреждена третейская группа по спору о пошлинах, введённых президентом США Дональдом Трампом.

«На заседании органа по разрешению споров Всемирной торговой организации 21 ноября было принято решение об учреждении третейской группы в споре, инициированном Россией для обжалования дополнительных пошлин США в отношении импорта стали и алюминия», — сообщало Минэкономразвития.

США неверно трактовали понимание защиты национальных интересов, когда вводили эти санкции, указал профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский.

«США и конкретно администрация Трампа понимают соображения национальной безопасности совершенно не так, как это предусматривается правилами ВТО. В правилах ВТО есть момент, когда можно вводить ограничения по соображениям национальной безопасности. Это совсем другое, когда речь заходит об опасности вооружённых конфликтов, о ядерных материалах, и т.д. А здесь американская сторона сама субъективно решила, что это затрагивает соображения национальной безопасности. Это не так», — отметил он в беседе с RT.

Российско-украинские споры в ВТО

Напомним, что это не первый торговый спор в ВТО между Россией и Украиной, решённый в пользу Москвы. Так, 30 июля третейская группа признала правоту России в споре об украинских вагонах — Киев утверждал, что Москва с 2013 года аннулировала сертификаты ряда украинских предприятий.

Кроме того, 20 июля третейская группа признала правоту России и в споре о пошлинах, которые Украина ввела на ввоз энергоноситель нитрат аммония. Киев, вводя антидемпинговые сборы, ориентировался на цены в Евросоюзе, а не на российском рынке.

Помимо того, что в этом споре была признана правота России, ВТО также признал нарушающим регламент организации и ценообразование на энергоносители в самом Евросоюзе. Минэкономразвития выразило надежду, что спор России и ЕС, имеющий те же основания, тоже решится в пользу Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Самые свежие новости России и мира на нашей странице в Facebook
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить