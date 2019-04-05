«Победа имеет системное значение»: Россия выиграла в ВТО спор о транзите украинских товаров
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Россия выиграла спор во Всемирной торговой организации по вопросу транзита украинских товаров. Соответствующее решение третейской группы было опубликовано на сайте организации.
«Панель арбитров пришла к выводу, что, на основании фактических обстоятельств этого спора, как они представлены сторонами, Россия выполнила требования, сославшись на статью XXI в отношении данных мер, и, таким образом, запрет на транзит и ограничения покрываются статьёй XXI», — говорится в документе.
Таким образом, претензии Украины были признаны необоснованными, подчеркнули в министерстве экономического развития России.
«Третейская группа органа по разрешению споров ВТО признала необоснованными претензии Украины к России по спору об ограничении транзита товаров, следующих с территории Украины через территорию Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.
Запреты и ограничения со стороны России по отношению к транзиту украинских товаров в Киргизию и Казахстан были введены 1 января 2016 года указом президента РФ Владимира Путина об обеспечении экономической безопасности и защите национальных интересов.
В МИД России пояснили, что такие меры были вынужденными из-за вступления в силу режима свободной торговли между Украиной и ЕС — создавалась угроза реэкспорта товаров из третьих стран под видом украинских. В феврале 2017 года Украина обратилась в ВТО с просьбой создать третейскую группу для рассмотрения жалобы на Россию.
Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин заявил, что ВТО не поддержала позицию Киева из-за отказа представителей Украины в организации следовать советам министерства.
«Спрашивают, почему Украина проиграла спор в ВТО. Без саморекламы для нашей дипломатической команды могу сказать, что иногда стоит все же прислушаться к МИД и по стратегии, и по тактике», — написал Климкин в Twitter.
Питають, чому Україна програла суперечку у СОТ. Без самореклами для нашої дипломатичної команди можу сказати, що іноді варто все ж таки дослухатися до МЗС і щодо стратегії, і щодо тактики 😡— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 апреля 2019 г.
Претензии Украины были признаны недостаточными из-за их несоответствия нормам организации, убеждён директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.
«Этот спор очень важен — вопрос, с одной стороны, очень тонкий, чувствительный и с другой стороны очень хорошо, что в нашу пользу принято наконец решение, поскольку создаётся позитивная для нас практика и спор был достаточно сложный. Повторюсь, действия Украины были справедливо оценены, поскольку они явно не соответствуют положению ВТО», — сказал он RT.
- Reuters
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«Делает наши аргументы в споре с США более весомыми»
Решение третейской группы ВТО по спору между Россией и Украиной может помочь Москве в споре с Вашингтоном о пошлинах на ввоз стали и алюминия. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
«В прошлом году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, и теперь американские власти пытаются объяснить этот шаг именно необходимостью защиты национальной безопасности. Принятое решение делает наши аргументы в споре с США более весомыми. Наша победа в ВТО, таким образом, имеет системное значение для развития организации и должна стать одним из элементов планирующейся реформы», — сказал министр.
Так, в ноябре 2018 года была учреждена третейская группа по спору о пошлинах, введённых президентом США Дональдом Трампом.
«На заседании органа по разрешению споров Всемирной торговой организации 21 ноября было принято решение об учреждении третейской группы в споре, инициированном Россией для обжалования дополнительных пошлин США в отношении импорта стали и алюминия», — сообщало Минэкономразвития.
США неверно трактовали понимание защиты национальных интересов, когда вводили эти санкции, указал профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский.
«США и конкретно администрация Трампа понимают соображения национальной безопасности совершенно не так, как это предусматривается правилами ВТО. В правилах ВТО есть момент, когда можно вводить ограничения по соображениям национальной безопасности. Это совсем другое, когда речь заходит об опасности вооружённых конфликтов, о ядерных материалах, и т.д. А здесь американская сторона сама субъективно решила, что это затрагивает соображения национальной безопасности. Это не так», — отметил он в беседе с RT.
Российско-украинские споры в ВТО
Напомним, что это не первый торговый спор в ВТО между Россией и Украиной, решённый в пользу Москвы. Так, 30 июля третейская группа признала правоту России в споре об украинских вагонах — Киев утверждал, что Москва с 2013 года аннулировала сертификаты ряда украинских предприятий.
Кроме того, 20 июля третейская группа признала правоту России и в споре о пошлинах, которые Украина ввела на ввоз энергоноситель нитрат аммония. Киев, вводя антидемпинговые сборы, ориентировался на цены в Евросоюзе, а не на российском рынке.
Помимо того, что в этом споре была признана правота России, ВТО также признал нарушающим регламент организации и ценообразование на энергоносители в самом Евросоюзе. Минэкономразвития выразило надежду, что спор России и ЕС, имеющий те же основания, тоже решится в пользу Москвы.