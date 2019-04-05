Орешкин оценил победу России над Украиной в ВТО по делу о транзите

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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал победу России над Украиной в ВТО по делу о транзите товаров. Об этом сообщает РИА Новости.
Орешкин оценил победу России над Украиной в ВТО по делу о транзите
  • РИА Новости

Он напомнил, что в 2018 году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, и теперь пытаются объяснить этот шаг именно необходимостью защиты национальной безопасности.

«Принятое решение делает наши аргументы в споре с США более весомыми. Наша победа в ВТО, таким образом, имеет системное значение для развития организации и должна стать одним из элементов планирующейся реформы», — сказал Орешкин.

Ранее стало известно, что Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров

В ноябре 2018 года Всемирная торговая организация (ВТО) учредила третейскую группу по спору, который инициировала Россия с целью обжаловать дополнительные пошлины США на импорт стали и алюминия.  Орешкин в интервью газете «Известия» заявил, что у страны хорошие перспективы оспорить пошлины США в ВТО.

В начале июля ВТО приняла к рассмотрению уведомление России о начале консультаций по пошлинам США на импорт продукции из стали и алюминия.

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