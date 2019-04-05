Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзитных перевозках
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«Третейская группа органа по разрешению споров ВТО признала необоснованными претензии Украины к России», — подчеркнули в ведомстве.
В ВТО констатировали, что все оспариваемые меры были приняты Россией для защиты существенных интересов своей безопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях.
Ранее «Европейская правда» сообщила, что Украина проиграла торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.
В сентябре 2016 года Киев направил в ВТО запрос на проведение консультаций с Москвой по поводу ограничения транзита украинских товаров, введённого с 1 января того года.
В конце июля 2018 года стало известно, что Россия выиграла спор в ВТО с Украиной по железнодорожным вагонам и стрелочным переводам.