Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзитных перевозках

Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров. Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития России.

«Третейская группа органа по разрешению споров ВТО признала необоснованными претензии Украины к России», — подчеркнули в ведомстве.

В ВТО констатировали, что все оспариваемые меры были приняты Россией для защиты существенных интересов своей безопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях.

Ранее «Европейская правда» сообщила, что Украина проиграла торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.

В сентябре 2016 года Киев направил в ВТО запрос на проведение консультаций с Москвой по поводу ограничения транзита украинских товаров, введённого с 1 января того года.

В конце июля 2018 года стало известно, что Россия выиграла спор в ВТО с Украиной по железнодорожным вагонам и стрелочным переводам.