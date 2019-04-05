СМИ: Украина проиграла спор с Россией в ВТО по делу о транзите

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Украина проиграла торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках, сообщает «Европейская правда».
СМИ: Украина проиграла спор с Россией в ВТО по делу о транзите
  • Reuters

В сентябре 2016 года Киев направил в ВТО запрос на проведение консультаций с Москвой по поводу ограничения транзита украинских товаров, введённого с 1 января того года.

В феврале 2017 года Украина подала иск в ВТО против России в связи с ограничением транзита по российской территории в третьи страны. По оценкам экспертов, около 79% экспортных поставок с Украины в Казахстан и 95% в Киргизию пострадали от ограничений и частичного запрета со стороны Российской Федерации.

Отмечается, что официально ВТО обнародует решение по жалобе Украины против России в ближайшее время.

Как пишет издание, рассмотрев доводы сторон, ВТО приняла позицию России, которая заявляла, что политическая ситуация на Украине в 2014—2015 годах создавала существенные угрозы для её национальной безопасности. В связи с этим ограничение транзита организация не признала нарушением.

30 июля Россия выиграла спор в ВТО с Украиной по железнодорожным вагонам и стрелочным переводам. Украина обжаловала данное решение ВТО.

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