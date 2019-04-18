Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой.

Об этом сообщает «Экономическая правда».

Так он прокомментировал решение Киевского суда по поводу незаконности национализации «ПриватБанка».

Отмечается, что журналист спросил предпринимателя, связан ли подобный вердикт с тем, что влияние Порошенко на суды ослабло.

«Нет. Он просто моя марионетка, и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять всё, что ему будет сказано. Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он моя марионетка. Будет делать всё, что ему говорят. Чтоб искупить свою вину», — сказал Коломойский.

Ранее Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию «ПриватБанка». Порошенко заявил, что в стране может произойти дефолт из-за возвращения данного финансового учреждения Коломойскому.

18 декабря 2016 года кабинет министров принял решение национализировать украинский «ПриватБанк».