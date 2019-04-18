Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
- Reuters
Об этом сообщает «Экономическая правда».
Так он прокомментировал решение Киевского суда по поводу незаконности национализации «ПриватБанка».
Отмечается, что журналист спросил предпринимателя, связан ли подобный вердикт с тем, что влияние Порошенко на суды ослабло.
«Нет. Он просто моя марионетка, и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять всё, что ему будет сказано. Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он моя марионетка. Будет делать всё, что ему говорят. Чтоб искупить свою вину», — сказал Коломойский.
Ранее Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию «ПриватБанка». Порошенко заявил, что в стране может произойти дефолт из-за возвращения данного финансового учреждения Коломойскому.
18 декабря 2016 года кабинет министров принял решение национализировать украинский «ПриватБанк».