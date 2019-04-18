Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

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Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой.
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
  • Reuters

Об этом сообщает «Экономическая правда».

Так он прокомментировал решение Киевского суда по поводу незаконности национализации «ПриватБанка». 

Отмечается, что журналист спросил предпринимателя, связан ли подобный вердикт с тем, что влияние Порошенко на суды ослабло.

«Нет. Он просто моя марионетка, и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять всё, что ему будет сказано. Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он моя марионетка. Будет делать всё, что ему говорят. Чтоб искупить свою вину», — сказал Коломойский.

Ранее Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию «ПриватБанка». Порошенко заявил, что в стране может произойти дефолт из-за возвращения данного финансового учреждения Коломойскому.

18 декабря 2016 года кабинет министров принял решение национализировать украинский «ПриватБанк».

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