НБУ заявил о невозможности возвращения «ПриватБанка» бывшим владельцам

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Заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявила, что «ПриватБанк» нельзя вернуть бывшим владельцам после отмены национализации.
НБУ заявил о невозможности возвращения «ПриватБанка» бывшим владельцам
  • Reuters

Об этом сообщает «112 Украина».

«Возвращение банка бывшим владельцам из-за отмены национализации невозможно. Банк был определён неплатежеспособным вследствие чрезвычайно масштабных мошеннических схем на сумму чуть более $5,5 млрд», — сказала она.

По её словам, возвращение этих средств государству и привлечение виновных к ответственности является обязательством банка и одним из условий меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом.

По словам замглавы НБУ, в настоящий момент единственным акционером «ПриватБанка» является народ Украины.

«Мы полны решимости защищать интересы акционеров банка при любых условиях, опираясь на наши полномочия, украинское и международное законодательство, а также при поддержке международного сообщества и гражданского общества Украины», — заключила она.

Ранее Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию «ПриватБанка». Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране может произойти дефолт из-за возвращения данного финансового учреждения предпринимателю Игорю Коломойскому.

18 декабря 2016 года кабинет министров принял решение национализировать украинский «ПриватБанк».

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