НБУ заявил о невозможности возвращения «ПриватБанка» бывшим владельцам

Заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявила, что «ПриватБанк» нельзя вернуть бывшим владельцам после отмены национализации.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Возвращение банка бывшим владельцам из-за отмены национализации невозможно. Банк был определён неплатежеспособным вследствие чрезвычайно масштабных мошеннических схем на сумму чуть более $5,5 млрд», — сказала она.

По её словам, возвращение этих средств государству и привлечение виновных к ответственности является обязательством банка и одним из условий меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом.

По словам замглавы НБУ, в настоящий момент единственным акционером «ПриватБанка» является народ Украины.

«Мы полны решимости защищать интересы акционеров банка при любых условиях, опираясь на наши полномочия, украинское и международное законодательство, а также при поддержке международного сообщества и гражданского общества Украины», — заключила она.

Ранее Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию «ПриватБанка». Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране может произойти дефолт из-за возвращения данного финансового учреждения предпринимателю Игорю Коломойскому.

18 декабря 2016 года кабинет министров принял решение национализировать украинский «ПриватБанк».