Актёрское мастерство: Зеленский почти в три раза обгоняет Порошенко по рейтингам перед вторым туром выборов

В штабе действующего президента Украины Петра Порошенко сообщили о достижении договорённости с шоуменом Владимиром Зеленским и представителями НСК «Олимпийский» о проведении вечером 19 апреля предвыборных дебатов на этом стадионе. Другие стороны данную информацию пока не подтвердили. Тем временем до второго тура остаются считаные дни, а рейтинг Зеленского, согласно последнему опросу, почти в три раза превышает показатели Порошенко — 72,2% против 25,4%. Как отмечают эксперты, в пользу шоумена говорят его непричастность к коррупционным скандалам, а также тот факт, что на Украине устали от политиков старой формации, олицетворением которых являются Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Шоумен Владимир Зеленский значительно опережает по рейтингам действующего украинского лидера Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения жителей Украины, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС) в преддверии второго тура выборов.

Согласно представленным данным, за художественного руководителя студии «Квартал 95» готовы отдать свои голоса 72,2% опрошенных. При этом он почти в три раза опережает Порошенко, набирающего 25,4%. Кроме того, 2,4% респондентов сообщили о намерении испортить бюллетень на голосовании, которое состоится в воскресенье, 21 апреля.

При этом 57,2% граждан полагают, что во втором туре победит Зеленский. Ещё 28,7% не определились или отказались отвечать на этот вопрос, и только 14,1% участников опроса верят в победу Порошенко.

Социологи также поинтересовались у опрошенных, каких действий они ожидают от президента в первые 100 дней его срока. Самым желанным шагом для украинцев является снижение тарифов ЖКХ (39,1%). Далее следуют законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента (35,5%), а также инициирование или ускорение расследований наиболее резонансных коррупционных преступлений (32,4%).

На четвёртом месте по запросам стало вступление в переговорный процесс с Россией (23,3%).

Подчеркнём, что, согласно предыдущему опросу, опубликованному социологической группой «Рейтинг» 11 апреля, перевес Зеленского составлял 37% — за него готовы были проголосовать 61% респондентов, за Порошенко — 24%.

Кроме того, уверенность в победе Зеленского также выразил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. По его мнению, Порошенко может удержаться у власти только посредством «самых радикальных мер». Экс-губернатор Одесской области подчеркнул, что новому президенту Украины предстоит решить множество проблем, среди которых война, коррупция, бедность.

«Но самое главное — ожесточённое сопротивление старой системы. Вся она объединится против вас... Но главными вашими противниками останутся Пётр Порошенко и его клан. Поэтому первая задача — реальная борьба с коррупцией в лице системы Порошенко», — подчеркнул Саакашвили.

Наряду с этим во вторник, 16 апреля, стало известно о заключении трёхстороннего соглашения между представителями избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского, а также НСК «Олимпийский» относительно проведения дебатов на республиканском стадионе вечером 19 апреля.

«Наши представители собираются обсуждать регламент этих дебатов. Пока у нас разные видения», — сообщил член штаба действующего главы государства Олег Медведев.

Между тем в пресс-службах партии «Слуга народа» и национального спортивного комплекса в Киеве пока не подтвердили данные сведения.

При этом в прошедшую субботу, 13 апреля, Пётр Порошенко уже посещал «Олимпийский». Он станцевал на сцене, а также раскритиковал своего оппонента за «отказ» прийти на дебаты, после чего провёл пресс-конференцию и спел песню «Ти ж мене пiдманула» («Ты ж меня обманула»). В то же время в штабе шоумена изначально заявляли, что Зеленский не собирается посещать данное мероприятие, а дебаты должны пройти 19 апреля в соответствии с договорённостями между кандидатами и законодательством о выборах.

Пресс-конференция Петра Порошенко возле НСК «Олимпийский», состоявшаяся 14 апреля

globallookpress.com

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Вместе с этим украинское издание «theБабель» опубликовало собственное расследование, выяснив, что агентство Postmen, которое ведёт страницы Петра Порошенко в социальных сетях, также ответственно за распространение в интернете роликов о «наркомане Зеленском», дискредитировавших фаворита президентской гонки. При этом продвижение видео обошлось заказчикам примерно в два миллиона гривен (порядка $75 тыс.).

Кроме того, руководство медиахолдинга «1 + 1 Медиа» подало иск в отношении Порошенко с требованием о защите деловой репутации, опровержении недостоверной информации и возмещении морального вреда. Речь идёт о сообщениях действующего президента Украины, размещённых в Facebook, которые, как считает истец, создают «ложное представление, что информационная деятельность телеканала «1 + 1» носит негативный, необъективный и предвзятый характер».

Подчеркнём, что «1 + 1 Медиа» принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

«Все устали от Порошенко»

Как считает профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, главным претендентом на пост президента Украины является именно Владимир Зеленский. Почта также отметил, что украинцы устали не только от нынешней власти, но и от Юлии Тимошенко, которая стала в голосовании лишь третьей.

«Самое простое объяснение — все устали от Порошенко. Уже кто-нибудь, но только не Порошенко. Зеленский — человек новый, человек, несомненно, неглупый... Да, без опыта политической деятельности... Но что делать, если у Порошенко не нашлось достойного соперника с опытом политической деятельности, с репутацией?» — сказал эксперт в беседе с RT.

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек также считает, что решающими факторами в лидерстве Зеленского в опросах общественного мнения являются его новизна и отсутствие какой-либо связи с коррупционными скандалами или одиозными украинскими политиками.

«Он явно вызывает больше симпатии у населения, чем политики старой формации. И хотя Зеленский чётко заявил, что не собирается вести переговоры с Россией, это может оказаться лишь предвыборным пиаром, чтобы перетянуть на свою сторону радикально настроенную часть украинского населения», — заявил Бальбек.

При этом он добавил, что значительная часть украинцев ждут от нового президента улучшения отношений с Москвой.

«Проводить переговоры с Россией всё равно придётся, в противном случае и новый украинский президент будет продолжать «тянуть резину» с решением вопроса Донбасса и мечтать о «деоккупации» Крыма. Крымский вопрос закрыт, а вот донбасский узел может быть разрублен. Это зависит от политической воли Украины и невмешательства Запада», — подчеркнул собеседник RT.