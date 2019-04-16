Штаб Порошенко призвал ЦИК решить проблему проведения дебатов

Короткая ссылка
Спикер штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что Центральная избирательная комиссия Украины и «Общественное ТВ» должны дать ответ на вопрос относительно проведения дебатов между действующим главой государства и Владимиром Зеленским.
Штаб Порошенко призвал ЦИК решить проблему проведения дебатов
  • РИА Новости

«И «Общественное ТВ», и ЦИК должны отреагировать на ситуацию, что сложилась, удовлетворить запрос на проведение дебатов и создать условия, чтобы кандидат (Порошенко. — RT) не оказался перед выбором: или не нарушить закон (и пойти на дебаты в телестудию. — RT), или нарушить закон и пойти на стадион», — приводит ТАСС слова Медведева.

Он отметил, что «Порошенко будет придерживаться закона», но заявил о необходимости найти компромисс, чтобы в дебатах встретились оба кандидата.

Ранее в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского отказались от предложения действующего главы государства Петра Порошенко перенести дебаты 19 апреля на стадионе «Олимпийский» на более раннее время.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить