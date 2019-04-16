Штаб Порошенко призвал ЦИК решить проблему проведения дебатов

Спикер штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что Центральная избирательная комиссия Украины и «Общественное ТВ» должны дать ответ на вопрос относительно проведения дебатов между действующим главой государства и Владимиром Зеленским.

«И «Общественное ТВ», и ЦИК должны отреагировать на ситуацию, что сложилась, удовлетворить запрос на проведение дебатов и создать условия, чтобы кандидат (Порошенко. — RT) не оказался перед выбором: или не нарушить закон (и пойти на дебаты в телестудию. — RT), или нарушить закон и пойти на стадион», — приводит ТАСС слова Медведева.

Он отметил, что «Порошенко будет придерживаться закона», но заявил о необходимости найти компромисс, чтобы в дебатах встретились оба кандидата.

Ранее в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского отказались от предложения действующего главы государства Петра Порошенко перенести дебаты 19 апреля на стадионе «Олимпийский» на более раннее время.