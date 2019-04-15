В штабе Зеленского отказались переносить дебаты на другое время

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского отказались от предложения действующего главы государства Петра Порошенко перенести дебаты 19 апреля на стадионе «Олимпийский» на более раннее время.

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на представителя по вопросам избирательной кампании штаба Зеленского Дмитрия Разумкова.

По его словам, украинским законодательством предусмотрено, что дебаты должны проходить с 19:00 до 22:00 19 апреля.

Разумков добавил, что считает «вопросом» тот факт, что команда Порошенко «ищет каждый раз какие-то лазейки», чтобы не прийти на стадион 19 апреля к 19:00 для участия в дебатах.

«На самом деле, если мы даже говорим о наших согражданах, то в рабочее время в пятницу им будет трудно прийти на стадион, чем вечером, когда у всех уже закончится рабочий день», — заявил он.

Ранее Порошенко предложил Зеленскому провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля с 16:00 до 18:00.