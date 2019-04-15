Порошенко предложил Зеленскому новое время для дебатов 19 апреля

Президент Украины Пётр Порошенко предложил своему оппоненту в рамках второго тура президентских выборов провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля с 16:00 до 18:00. Об этом заявил глава избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

«Пётр Порошенко дополнительно к тем дебатам, которые предусмотрены законодательством, предлагает Владимиру Зеленскому в этот же день, 19 апреля, провести ещё одни дебаты на стадионе «Олимпийский» в промежутке времени с 16:00 до 18:00», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Медведева, после этого Порошенко и Зеленский должны поучаствовать в дебатах на Общественном телевидении, которые «по закону должны состояться в 20:00».

Ранее в штабе Зеленского заявили, что кандидат ожидает Порошенко на дебаты в пятницу, 19 апреля, в 19:00 на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН оценил популярность Зеленского на Украине.