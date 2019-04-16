Медиахолдинг Коломойского подал иск к Порошенко

Медиахолдинг «1+1 Медиа», принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому, подал иск в отношении президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщает УНИАН, в своем иске медиагруппа просит суд признать недостоверными и нарушающими деловую репутацию ряд сообщений, которые были распространены Порошенко на странице в Facebook. Также группа просит взыскать с президента возмещение морального вреда в размере 1 млн гривен.

Как отмечается, сообщения создают «ложное представление, что информационная деятельность телеканала носит негативный, необъективный и предвзятый характер».

Ранее сообщалось, что руководство украинского телеканала «1+1» намерено подать в суд на президента Украины Петра Порошенко после того, как он неожиданно появился в эфире и устроил перепалку с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.

Также сообщалось, что Порошенко намерен подать в суд на телеканал «1+1» из-за «распространения лжи» и «дезинформации».