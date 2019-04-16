Медиахолдинг Коломойского подал иск к Порошенко

Короткая ссылка
Медиахолдинг «1+1 Медиа», принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому, подал иск в отношении президента Украины Петра Порошенко.
Медиахолдинг Коломойского подал иск к Порошенко
  • РИА Новости

Как сообщает УНИАН, в своем иске медиагруппа просит суд признать недостоверными и нарушающими деловую репутацию ряд сообщений, которые были распространены Порошенко на странице в Facebook. Также группа просит взыскать с президента возмещение морального вреда в размере 1 млн гривен. 

Как отмечается, сообщения создают «ложное представление, что информационная деятельность телеканала носит негативный, необъективный и предвзятый характер».

Ранее сообщалось, что руководство украинского телеканала «1+1» намерено подать в суд на президента Украины Петра Порошенко после того, как он неожиданно появился в эфире и устроил перепалку с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.

Также сообщалось, что Порошенко намерен подать в суд на телеканал «1+1» из-за «распространения лжи» и «дезинформации». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить