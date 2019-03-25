Порошенко подаёт в суд на телеканал «1+1»
«Пётр Порошенко решил подать в суд на канал «1+1» за систематическую ложь в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству кандидата в президенты и президента», — говорится в заявлении Герасимова на сайте предвыборной кампании Порошенко.
Штаб призывал граждан страны относиться к новостям данного телеканала с большим предостережением, поскольку там появляется «всё больше политических заказов от собственника».
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.