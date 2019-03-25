Порошенко подаёт в суд на телеканал «1+1»

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко намерен подать в суд на телеканал «1+1» из-за «распространения лжи» и «дезинформации». Об этом заявил глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Артур Герасимов.

«Пётр Порошенко решил подать в суд на канал «1+1» за систематическую ложь в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству кандидата в президенты и президента», — говорится в заявлении Герасимова на сайте предвыборной кампании Порошенко.

Штаб призывал граждан страны относиться к новостям данного телеканала с большим предостережением, поскольку там появляется «всё больше политических заказов от собственника».

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить